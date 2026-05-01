Аракчи: Иран готов к диалогу с США, если те откажутся от чрезмерных требований

Аракчи: Иран готов продолжить переговорный процесс, если США изменят подход Аракчи: Иран готов к диалогу с США, если те откажутся от чрезмерных требований

Москва1 мая Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к дипломатическому диалогу, если США изменят свои чрезмерные требования, угрожающую риторику и провокационные действия,

Аракчи провел телефонные разговоры с коллегами из Турции, Египта, Катара, Саудовской Аравии, Ирака и Азербайджана. В беседе с ними он указал на абсолютное недоверие к американской стороне, которая не раз нарушала свои обязательства.

Исламская республика Иран… готова к развитию переговорного процесса в случае изменения (чрезмерного - ред.) подхода, угрожающей риторики и провокационных действий американской стороны отмечается в заявлении Аракчи в его Telegram-канале



Собеседники иранского министра заявили о готовности оказать любую помощь в мирном решении конфликта.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал, что Иран через Пакистан передал США новый вариант предложения по переговорам. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон уже выиграл войну с Ираном, но он желает победить с еще "большим отрывом".