Глава МИД Ирана о переговорах с США: рассматриваем этот вариант

Аракчи: Иран рассматривает вариант переговоров с США Глава МИД Ирана о переговорах с США: рассматриваем этот вариант

Москва27 апр Вести.Иран рассматривает вариант переговоров с США, о которых попросил американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По словам министра, США в противостоянии с Ираном не достигли ни одной своей цели.

Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире. И они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он [президент США Дональд Трамп] просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант сказал Аракчи

Ранее Трамп заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном в скором времени закончится.