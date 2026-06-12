Аракчи: соглашение с США может быть подписано в следующие несколько дней

Глава МИД Ирана назвал возможные сроки подписания соглашения с США Аракчи: соглашение с США может быть подписано в следующие несколько дней

Москва12 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписан в течение ближайших нескольких дней, сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

По его словам, документ будет оформлен в цифровом формате.

Если завершающий этап переговоров будет проведен, соглашение будет подписано обеими сторонами дистанционно. Это может произойти уже в течение нескольких следующих дней отметил Аракчи в эфире государственного телевидения

Ранее министр говорил, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к подписанию меморандума, который призван положить конец конфликту между странами.

Кроме этого, глава МИД Исламской Республики добавил, что в ближайшее время Иран и Оман выступят с совместным заявлением по поводу пролива.