Москва15 июнВести.Иран и США согласуют точное место встречи делегаций в Швейцарии, где стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.
После подписания меморандума Иран и США проведут первый раунд переговоров по заключению окончательного соглашения, отметил Аракчи .
В пятницу [19 июня] в Швейцарии состоится встреча, конкретное место проведения которой определят позже. В ходе этой встречи главы делегаций подпишут меморандумподчеркнул Аракчи
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон намерен обнародовать на этой неделе текст меморандума о взаимопонимании с Ираном.
Между тем издание Politico написало, что США рассчитывают "довольно быстро" удвоить количество проходящих через Ормузский пролив судов.