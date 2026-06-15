Аракчи: место встречи делегаций Ирана и США в Швейцарии определят позже

Аракчи: США и Иран пока не выбрали точное место встречи в Швейцарии Аракчи: место встречи делегаций Ирана и США в Швейцарии определят позже

Москва15 июн Вести.Иран и США согласуют точное место встречи делегаций в Швейцарии, где стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

После подписания меморандума Иран и США проведут первый раунд переговоров по заключению окончательного соглашения, отметил Аракчи .

В пятницу [19 июня] в Швейцарии состоится встреча, конкретное место проведения которой определят позже. В ходе этой встречи главы делегаций подпишут меморандум подчеркнул Аракчи

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон намерен обнародовать на этой неделе текст меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Между тем издание Politico написало, что США рассчитывают "довольно быстро" удвоить количество проходящих через Ормузский пролив судов.