Что Иран потребовал от США на переговорах в Швейцарии: детали встречи Глава МИД Ирана Багаи: представители Ирана и США продолжат консультации 22 июня

Москва22 июн Вести.Делегация Ирана на текущем этапе завершила свою работу на переговорах с США в швейцарском Бюргенштоке, при этом технические команды сторон продолжат консультации 22 июня. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

Новый раунд прямых технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном стартовал в Бюргенштоке 21 июня при посредничестве Пакистана и Катара. Американскую делегацию возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ее состав вошли зять и спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, которые находились в Швейцарии уже несколько дней. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

На данном этапе работа переговорной делегации завершена, но технические команды продолжат свою работу завтра привело агентство слова Багаи

Дипломат подчеркнул, что в ходе встречи стороны обсудили проработку окончательного соглашения, а также приняли решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.

По данным телеканала Press TV, основная часть переговоров продлилась около 80 минут, после чего иранская делегация провела внутренние консультации. Как отмечает телеканал, в ходе встречи с представителями США и посредниками Галибаф настаивал на полном выполнении положений меморандума о взаимопонимании.

Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров говорится в материале Press TV

По словам иранских переговорщиков, главной темой встречи стало требование к Вашингтону выполнить свои обязательства по Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании. Этот документ, в частности, предусматривает прекращение огня на всех фронтах, включая действия Израиля в Ливане, и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Процесс переговоров проходит на фоне сохраняющейся напряженности. Ранее Тегеран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на израильские атаки в Ливане, что в Вашингтоне опровергли, после чего стороны обменялись взаимными обвинениями в несоблюдении условий перемирия.

Ранее ряд СМИ сообщали, что иранские представители на консультациях в Швейцарии якобы отказались продолжать официальный диалог без извинений президента США Дональда Трампа и в связи с этим досрочно покинули место встречи. Представитель иранской делегации заявил журналистам, что продолжение контактов невозможно без прекращения военных действий в Ливане. Однако позже в пресс-пуле вице-президента Джей Ди Вэнса сообщили о продолжении переговоров.

Несмотря на разногласия, американская сторона отметила значительный прогресс по итогам встречи. По версии корреспондента Axios Барака Равида, Вашингтон остался удовлетворен ходом переговоров, а все участники дипломатического процесса, включая представителей Катара и Пакистана, довольны результатом. По словам журналиста, ссылающегося на источник, первый раунд создал условия для формирования доверительных отношений между сторонами. Вэнс, в свою очередь, подтвердил готовность США к изменению отношений с Ираном при условии отказа Тегерана от дестабилизации региона и ядерных амбиций.