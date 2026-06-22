МИД Швейцарии: переговоры США и Ирана в Бюргенштоке продолжались всю ночь

США и Иран всю ночь вели переговоры в Бюргенштоке МИД Швейцарии: переговоры США и Ирана в Бюргенштоке продолжались всю ночь

Москва22 июн Вести.Переговоры между США, Ираном и посредниками по вопросу реализации меморандума о взаимопонимании продолжались в Бюргенштоке всю ночь, сообщили в МИД Швейцарии.

Швейцария, выступающая в качестве посредника, приветствует конструктивный прогресс, достигнутый в ходе интенсивных дипломатических переговоров, которые продолжались всю ночь с 21 на 22 июня в Бюргенштоке между посредниками, Ираном и США говорится в публикации

Во внешнеполитическом ведомстве страны также сообщили, что приветствуют создание сторонами комитета высокого уровня и соглашение о дорожной карте по достижению окончательного мира.

Новый раунд прямых технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном стартовал в Бюргенштоке 21 июня при посредничестве Пакистана и Катара. В ходе встречи участники обсудили проработку окончательного соглашения. Также было принято решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.