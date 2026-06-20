Москва20 июнВести.Технические переговоры представителей Ирана и США пройдут в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке. Об этом заявил МИД Пакистана в соцсети X.
Уточняется, что в технических переговорах будут также участвовать посредники из Пакистана и Катара.
После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 годаговорится в пресс-релизе
Американские СМИ сообщили, что переговорщики от Вашингтона уже находятся в Швейцарии. На днях к ним присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иранский МИД подчеркивал, что в ходе запланированной встречи Тегеран потребует от американской стороны соблюдения обязательств, прописанных в меморандуме о взаимопонимании.
Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС в субботу, 20 июня, заявил, что Исламская Республика вновь закрывает Ормузский пролив на фоне продолжающихся атак Израиля на Ливан.