МИД Пакистана: переговоры США и Ирана состоятся 21 июня в Бюргенштоке

В Пакистане назвали дату переговоров между США и Ираном МИД Пакистана: переговоры США и Ирана состоятся 21 июня в Бюргенштоке

Москва20 июн Вести.Технические переговоры представителей Ирана и США пройдут в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке. Об этом заявил МИД Пакистана в соцсети X.

Уточняется, что в технических переговорах будут также участвовать посредники из Пакистана и Катара.

После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании переговоры на техническом уровне пройдут в Бюргенштоке, Швейцария, 21 июня 2026 года говорится в пресс-релизе

Американские СМИ сообщили, что переговорщики от Вашингтона уже находятся в Швейцарии. На днях к ним присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Иранский МИД подчеркивал, что в ходе запланированной встречи Тегеран потребует от американской стороны соблюдения обязательств, прописанных в меморандуме о взаимопонимании.

Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС в субботу, 20 июня, заявил, что Исламская Республика вновь закрывает Ормузский пролив на фоне продолжающихся атак Израиля на Ливан.