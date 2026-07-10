Москва10 июлВести.Представители Ирана и США готовятся к новому этапу переговоров по техническим вопросам, возможная встреча намечена на 12 июля, сообщил телеканал Al Hadath.
По информации источника журналистов, технические группы двух стран соберутся в Пакистане.
Ранее президент США Дональд Трамп оставил инструкции на случай, если Ирану удастся убить его. В интервью изданию New York Post глава Белого дома заявил, что при таком раскладе Тегеран заплатит высокую цену.
8 июля американский лидер объявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы. По словам американского лидера, "в переговорах с Тегераном больше нет смысла".
В свою очередь, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика готова к "тотальной обороне", если США "предадут" меморандум о взаимопонимании.