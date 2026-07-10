В США сообщили о продолжении технических консультаций с Ираном

Reuters: технические консультации между США и Ираном продолжаются В США сообщили о продолжении технических консультаций с Ираном

Москва10 июл Вести.Представители США и Ирана продолжают вести технические консультации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Агентство напомнило, что 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил об окончании действия режима прекращения огня между США и Ираном.

Вашингтон по-прежнему привержен поиску решения проблемы с Ираном, и "технические переговоры продолжаются" сказано в публикации

При этом ранее Дональд Трамп объявил, что больше не видит смысла в переговорах с Ираном, но готов выслушать своих переговорщиков, которые настроены продолжать обсуждения с Тегераном.

Кроме того, по информации портала Axios, власти США не исключают, что очередная серия ударов по иранской территории и ответных действий исламской республики затянется на срок до одного месяца.