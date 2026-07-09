В США спрогнозировали длительность новой волны ударов по Ирану Axios: новая серия ударов США по Ирану может длиться до месяца

Москва9 июл Вести.Власти США не исключают, что очередная серия ударов по иранской территории и ответных действий исламской республики затянется на срок до одного месяца. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, кампания может ограничиться и несколькими днями. При этом в Вашингтоне полагают, что длительность и размах атак определит поведение Тегерана. Один из собеседников портала пояснил, что удары наносятся, "чтобы они (иранцы - прим. ред.) поняли, что мы не шутим".

Военные действия против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагал немедленное прекращение боевых действий по всем направлениям, включая Ливан. Однако 8 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что перемирие с Ираном утратило силу, обвинив иранскую сторону в несоблюдении двусторонних обязательств.

После новых ударов американских вооруженных сил по исламской республике спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив откроется лишь при выполнении требований Тегерана, а не в результате угроз со стороны Вашингтона. Он отметил, что запугивания и невыполнение обещаний Соединенными Штатами теперь не остаются безнаказанными.