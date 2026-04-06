Военная операция против Ирана обошлась США более чем в $35 млрд

Москва6 апр Вести.Затраты федерального бюджета США по состоянию на 36 день совместной с Израилем операции против Ирана составляют 35,73 миллиарда долларов, следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

Этот ресурс в режиме онлайн обновляет соответствующую статистику и подсчитывает оценочные военные расходы Соединенных Штатов с апреля 2024 года, когда Конгресс принял законопроект о выделении из федерального бюджета средств на военные нужды Израиля.

В статистике также учитываются расходы, необходимые для содержания переброшенных в регион военнослужащих и кораблей, а также для покрытия сопутствующих расходов.

Методика расчета базируется на докладе Пентагона Конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней военной кампании обошлись Штатам в 11,3 миллиарда долларов, а дальнейшие расходы составляют примерно 1 миллиард долларов в день.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и территории Израиля в ответ на совместную операцию этих стран, начатую 28 февраля.

Журнал The Time впоследствии узнал, что глава Пентагона Пит Хегсет был "ошеломлен" масштабом ответных ударов Исламской Республики по объектам американской военной инфраструктуры в регионе.

В конце марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила, что американский президент Трамп обратится к арабским партнерам Вашингтона с предложением покрыть расходы на финансирование конфликта с Ираном.

При этом Трамп, комментируя запрос к союзникам по НАТО о поддержке в военной операции, назвал это "проверкой для альянса".