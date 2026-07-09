В США считают, что перемирие с Ираном завершено "по крайней мере временно" CNN: режим прекращения огня между США и Ираном по крайней мере временно завершен

Москва9 июл Вести.Режим прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном "по крайней мере временно" завершился, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Источник отметил, что обстановка вокруг Ирана остается крайне напряженной и не ограничивается уже объявленными ударами, США вполне могут нанести и другие. Он пояснил, что сегодняшними целями стали ракеты и беспилотники, которые могут быть использованы против американских объектов, таких как авианосцы.

Перемирие с Ираном "по крайней мере временно прекратилось" сказано в публикации

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале серии авиаударов по Ирану якобы в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в городах Бендер-Аббас и Сирик.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном, введенный 17 июня после подписания меморандума между Ираном и США, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

В ночь на 9 июля США вновь атаковали Иран. По данным журналиста портала Axios Барака Равида, были нанесены удары по иранским системам противовоздушной обороны, позициям противокорабельных ракет и прибрежным радарам. Сообщается, что новая атака была "шире по своему масштабу".