США и Иран впервые после подписания меморандума обменялись ударами: что известно Вашингтон и Тегеран впервые после подписания меморандума обменялись ударами

Москва27 июн Вести.США и Иран снова обменялись ударами, несмотря на подписанный на прошлой неделе меморандум. Тегеран и Вашингтон обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и в отсутствии приверженности переговорам.

При этом некоторые эксперты считают, что в срыве диалога между США и Ираном виноват Израиль. В ИС "Вести" собрали информацию о произошедшем.

Хроника ударов

Заявления об атаке Ираном судна

Вечером 26 июня газета Wall Street Journal со ссылкой на источник заявила, что иранские силы атаковали беспилотником в Ормузском проливе судно Ever Lovely под флагом Сингапура, которое пыталось пройти пролив баз разрешения Тегерана.

В материале сказано, то предполагаемая атака произошла у побережья Омана спустя несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда о запрете использовать несогласованные с иранской стороной маршруты в проливе.

Удары США по объектам Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака иранского дрона нарушила режим прекращения огня, и назвал эти действия "глупыми". Президент США утверждал, что Иран якобы выпустил по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по судам, идущим через Ормузский пролив, и один дрон попал в верхнюю палубу грузового судна.

После этого, по данным ряда изданий, Соединенные Штаты атаковали "ракетные и беспилотные объекты" Ирана, а также "береговые радиолокационные станции" в районе пролива, острова Кешм и иранского города Сирик. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило удары по исламской республике.

СМИ сообщали о взрывах в районе Сирика. По информации телерадиокомпании IRIB, два снаряда попали в местную телебашню.

Новый ответ Ирана

Ночью 27 июня представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили об атаке нескольких мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

В КСИР заявили, что, согласно пункту 5 меморандума, контроль за проходом через Ормузский пролив осуществляется совместно с Ираном, а американская сторона пытается нарушить эти обязательства. По заявлению КСИР, авиаудар США по побережью Ирана был нанесен под предлогом предотвращения прохода судна, якобы следовавшего по неразрешенному маршруту в Ормузском проливе.

В Иране предупредили, что при повторении агрессии ответ Тегерана будет более масштабным.

"Насилие в ответ на насилие": заявления США и Ирана

27 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Иран, что "насилие столкнется с насилием". По его словам, если в Иране возникнут разногласия по поводу применения меморандума, они могут "просто позвонить".

В свою очередь военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи в тот же день заявил, что США нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума, и иранская сторона будет отвечать на каждое нарушение.

Бахрейн сообщил об атаке со стороны Ирана

Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что Тегеран утром 27 июня атаковал территорию страны с помощью нескольких дронов.

Подписание меморандума

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает прекращение огня, в том числе в рамках операции Израиля в Ливане. Кроме того, в меморандуме установлены сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

В документе также сказано, что Иран не будет создавать ядерное оружие.

Кроме того, 26 июня США, Израиль и Ливан подписали трехстороннее рамочное соглашение в Вашингтоне по урегулированию конфликта.