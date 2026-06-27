В США пригрозили Ирану ответом "насилием на насилие" Вэнс: США будут отвечать Ирану "насилием на насилие"

Москва27 июн Вести.США ответят Исламской Республике Иран "насилием на насилие". Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном разногласия относительно меморандума о взаимопонимании.

Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия относительно того, как исполняется меморандум о взаимопонимании, они могут позвонить. Но на насилие [США] будут отвечать насилием написал Вэнс в соцсети X

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал судно в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, Исламская Республика выпустила четыре дрона, три из которых были сбиты, а один поразил палубу судна.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) позднее сообщило, что Вашингтон нанес удары по иранским целям в ответ на якобы атаку Тегерана на коммерческое судно в Ормузском проливе.