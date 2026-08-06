Москва6 авгВести.Вашингтон задействует все имеющиеся средства, чтобы завершить войну с Исламской Республикой Иран (ИРИ) на своих условиях.
Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Я могу с уверенностью сказать, что итог будет благоприятным для Соединенных Штатов Америки. Но мы задействуем все имеющиеся у нас средства, военные, экономические и дипломатические, чтобы эта ситуация завершилась правильнорассказал Вэнс
2 августа Трамп сообщил об отмене атак на Иран в связи с перспективой заключить сделку по урегулированию, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по иранской ядерной программе. Два дня спустя президент США пригрозил Исламской Республике "разрушительными авиаударами", если она не заключит сделку по Ормузскому проливу в ближайшие сутки, и подчеркнул, что дает Ирану "последний шанс перед обезглавливанием".