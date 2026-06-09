Вэнс допустил, что сделка с Ираном состоится на следующей неделе

Вице-президент США не исключил подписания сделки с Ираном на следующей неделе Вэнс допустил, что сделка с Ираном состоится на следующей неделе

Москва9 июн Вести.Соглашение об урегулировании конфликта между Ираном и США может быть подписано на следующей неделе или в ближайшие месяцы, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

С таким утверждением он выступил в интервью CBS.

Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев сказал Вэнс

Ранее американский вице-президент подчеркивал, что США не будут учитывать позицию Израиля по иранскому вопросу и заключат сделку с Исламской Республикой, "нравится это или нет" правительству еврейского государства.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты собираются объявить о "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели. Телеканал CNN, в свою очередь, подсчитал, что к 9 июня глава Белого дома уже не менее 37 раз обещал скорое урегулирование конфликта. Как считает вещатель, американский лидер либо "пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки", либо полагает, что сможет воплотить сделку с Тегераном в жизнь.