Москва9 июнВести.Соглашение об урегулировании конфликта между Ираном и США может быть подписано на следующей неделе или в ближайшие месяцы, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
С таким утверждением он выступил в интервью CBS.
Я думаю, сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцевсказал Вэнс
Ранее американский вице-президент подчеркивал, что США не будут учитывать позицию Израиля по иранскому вопросу и заключат сделку с Исламской Республикой, "нравится это или нет" правительству еврейского государства.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты собираются объявить о "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели. Телеканал CNN, в свою очередь, подсчитал, что к 9 июня глава Белого дома уже не менее 37 раз обещал скорое урегулирование конфликта. Как считает вещатель, американский лидер либо "пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки", либо полагает, что сможет воплотить сделку с Тегераном в жизнь.