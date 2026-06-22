Вэнс о переговорах с Ираном: мы заложили хорошую основу для успешной сделки

Вэнс заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном Вэнс о переговорах с Ираном: мы заложили хорошую основу для успешной сделки

Москва22 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прошедшие переговоры США и Ирана позволили достичь большого прогресса в урегулировании и заложили прочную основу для согласования окончательной мирной договоренности.

Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка - это дом, а мы заложили фундамент заявил Вэнс, выступление которого транслировал Белый дом

По словам вице-президента США, в ходе встречи удалось добиться "значительного прогресса". Вэнс также сообщил, что переговоры на техническом уровне продолжатся "в грядущие недели или дни".

Утром 22 июня в швейцарском Бюргенштоке завершился очередной переговоров между США и Ираном. В ходе встречи участники обсудили проработку окончательного соглашения, также было принято решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании. Посредники Катар и Пакистан выпустили совместное заявление, в котором сообщили об "обнадеживающем прогрессе" и представили дорожную карту для достижения окончательного соглашения.

Джей Ди Вэнс возглавлял американскую делегацию на переговорах.