Москва22 июнВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прошедшие переговоры США и Ирана позволили достичь большого прогресса в урегулировании и заложили прочную основу для согласования окончательной мирной договоренности.
Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Итоговая сделка - это дом, а мы заложили фундаментзаявил Вэнс, выступление которого транслировал Белый дом
По словам вице-президента США, в ходе встречи удалось добиться "значительного прогресса". Вэнс также сообщил, что переговоры на техническом уровне продолжатся "в грядущие недели или дни".
Утром 22 июня в швейцарском Бюргенштоке завершился очередной переговоров между США и Ираном. В ходе встречи участники обсудили проработку окончательного соглашения, также было принято решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании. Посредники Катар и Пакистан выпустили совместное заявление, в котором сообщили об "обнадеживающем прогрессе" и представили дорожную карту для достижения окончательного соглашения.
Джей Ди Вэнс возглавлял американскую делегацию на переговорах.