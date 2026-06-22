Москва22 июнВести.По итогам переговоров Вашингтона и Тегерана, прошедших в Швейцарии, американская и иранская стороны установили механизм контроля режима прекращения огня на Ближнем Востоке и управления будущими конфликтами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Мы на самом деле установили правильный механизм, чтобы гарантировать прекращение огня в регионесказал Вэнс журналистам
По его словам, США очень довольны этим результатом и продолжат работать совместно с региональными союзниками над сохранением механизма.
22 июня в МИД Швейцарии заявили, что переговоры между США, Ираном и посредниками по вопросу реализации меморандума о взаимопонимании продолжались в Бюргенштоке всю ночь.