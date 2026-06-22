Вэнс: США и Иран установили механизм контроля режима прекращения огня Вэнс заявил, что США и Иран установили механизм контроля режима прекращения огня

Москва22 июн Вести.По итогам переговоров Вашингтона и Тегерана, прошедших в Швейцарии, американская и иранская стороны установили механизм контроля режима прекращения огня на Ближнем Востоке и управления будущими конфликтами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Мы на самом деле установили правильный механизм, чтобы гарантировать прекращение огня в регионе сказал Вэнс журналистам

По его словам, США очень довольны этим результатом и продолжат работать совместно с региональными союзниками над сохранением механизма.

22 июня в МИД Швейцарии заявили, что переговоры между США, Ираном и посредниками по вопросу реализации меморандума о взаимопонимании продолжались в Бюргенштоке всю ночь.