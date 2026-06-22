Вэнс сообщил о продолжении технических переговоров США и Ирана

Вэнс анонсировал продолжение техпереговоров США и Ирана Вэнс сообщил о продолжении технических переговоров США и Ирана

Москва22 июн Вести.Технические переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжатся в ближайшие дни и недели. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он сообщил, что американская команда совместно с представителями Ирана, Катара и Пакистана добилась значительного прогресса. По его словам, стороны продолжат работу на техническом уровне.

Технические переговоры будут продолжаться в ближайшие дни и недели заявил Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии, трансляцию вел Белый дом в соцсетях

Новый раунд прямых технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном начался в Бюргенштоке 21 июня при посредничестве Пакистана и Катара. В ходе встречи участники обсудили проработку окончательного соглашения. Кроме того, стороны договорились продолжить консультации по вопросам, необходимым для выполнения подписанного меморандума о взаимопонимании.

Как позже сообщили в МИД Швейцарии, переговоры между США, Ираном и посредниками продолжались в Бюргенштоке всю ночь.