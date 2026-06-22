Пресс-пул Вэнса: переговоры США и Ирана могут продолжиться в ночь на 22 июня

США не исключили продолжения переговоров с Ираном в течение ночи на 22 июня Пресс-пул Вэнса: переговоры США и Ирана могут продолжиться в ночь на 22 июня

Москва22 июн Вести.Американская сторона ожидает, что переговоры в Швейцарии с представителями Тегерана при участии посредников из Пакистана и Катара будут продолжаться в ночь на понедельник, 22 июня.

Об этом журналистам сообщил представитель администрации Белого дома, который сопровождает вице-президента США Джей Ди Вэнса в поездке в швейцарский Бюргеншток.

Переговоры все еще идут, и мы ожидаем, что они продолжатся в течение ночи … Мы планируем работать всю ночь цитирует РИА Новости американского чиновника

По его словам, "вопреки распространившимся ложным сообщениям, иранцы остаются здесь, и переговоры идут".

О том, что делегация Исламской Республики отказалась от продолжения четырехсторонних консультаций и покинула место их проведения, ранее сообщило агентство Tasnim.

До этого сетевой портал Axios написал, что продолжение технических переговоров в Бюргенштоке на уровне экспертов все же продолжится в воскресенье.

До данным ряда СМИ, представители Тегерана настаивали на ускорении разблокировки замороженных активов страны и выдаче разрешений на экспорт нефти.

Кроме того, иранская сторона выразила протест против нарушения США обязательств, закрепленных в меморандуме о взаимопонимании, подчеркнув, что дальнейшие переговоры по поводу ядерной программы зависят от строгого соблюдения подписанного соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.

Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет ее делегацию в Швейцарии, подчеркнул, что Вашингтон должен быть осторожен в своих заявлениях, и потребовал от американской стороны извинений.