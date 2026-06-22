Tasnim сообщило об отказе делегации Ирана продолжать переговоры в Швейцарии Tasnim: делегация Ирана отказалась продолжать переговоры в Швейцарии

Москва22 июн Вести.Иранская делегация отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров в швейцарском городе Бюргеншток, передает агентство Tasnim, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, стороны продолжили обмениваться сообщениями через посредников — Катар и Пакистан, но пока не смогли достичь результата.

Иранская делегация в ходе консультаций настаивала на ускорении разблокировки замороженных активов страны и выдаче разрешений на экспорт нефти.

Кроме того, представители Тегерана выразили протест против нарушения США обязательств, закрепленных в меморандуме о взаимопонимании, подчеркнув, что дальнейшие переговоры по поводу ядерной программы зависят от строгого соблюдения подписанного соглашения.

Ранее портал Axios написал, что продолжение технических консультаций в Швейцарии состоится 22 июня на уровне экспертных групп.

Позднее иранская делегация покинула место переговоров с американскими представителями в Бюргенштоке после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

До этого глава Белого дома пригрозил Исламской Республике новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.

Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет ее делегацию в Швейцарии, подчеркнул, что Вашингтон должен быть осторожен в своих заявлениях, и потребовал от американской стороны извинений.