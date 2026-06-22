Москва22 июнВести.Иранская делегация отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров в швейцарском городе Бюргеншток, передает агентство Tasnim, ссылаясь на информированный источник.
По его словам, стороны продолжили обмениваться сообщениями через посредников — Катар и Пакистан, но пока не смогли достичь результата.
Иранская делегация в ходе консультаций настаивала на ускорении разблокировки замороженных активов страны и выдаче разрешений на экспорт нефти.
Кроме того, представители Тегерана выразили протест против нарушения США обязательств, закрепленных в меморандуме о взаимопонимании, подчеркнув, что дальнейшие переговоры по поводу ядерной программы зависят от строгого соблюдения подписанного соглашения.
Ранее портал Axios написал, что продолжение технических консультаций в Швейцарии состоится 22 июня на уровне экспертных групп.
Позднее иранская делегация покинула место переговоров с американскими представителями в Бюргенштоке после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
До этого глава Белого дома пригрозил Исламской Республике новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.
Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет ее делегацию в Швейцарии, подчеркнул, что Вашингтон должен быть осторожен в своих заявлениях, и потребовал от американской стороны извинений.