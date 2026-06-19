Запланированные на пятницу переговоры Вашингтона и Тегерана отменены МИД Швейцарии: запланированные на пятницу переговоры США и Ирана отменены

Москва19 июн Вести.Переговоры Вашингтона и Тегерана, запланированные на пятницу в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарское Министерство иностранных дел.

Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся говорится в сообщении

Ранее Иран и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что для Тегерана подписание этого документа означает его капитуляцию. В интервью порталу Axios он отметил, что США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение.

При этом французский лидер Эммануэль Макрон усомнился в том, что Штаты на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.