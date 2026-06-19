Трамп назвал подписание меморандума между США и Ираном капитуляцией Тегерана Трамп: подписание Ираном меморандума с США равносильно его капитуляции

Москва19 июн Вести.Для Ирана подписание меморандума о взаимопонимании с США означает его капитуляцию. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

США "в полной мере" нанесли Ирану военное поражение, сказал глава Белого дома в интервью порталу Axios.

Это, скорее всего, безоговорочная капитуляция. Я так считаю заявил Трамп

По его словам, конфликт фактически продемонстрировала военную мощь Соединенных Штатов.

Кто еще мог бы организовать такую ​​блокаду? Я организовал морскую блокаду, через которую не смог пройти ни один корабль. Некоторые пытались. Но она продлилась недолго добавил глава США

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что США на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.

Кроме того, директор ЦПАСИ, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин рассказал, что Иран победил в конфликте с США: он смог отстоять свой суверенитет даже без ядерного оружия.