Макрон усомнился в успехе военной кампании США против Ирана Макрон выразил сомнение, что США добились своих целей в войне с Ираном

Москва18 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что США на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.

В беседе с телеканалом France 2 Макрон отметил, что разногласия с Тегераном продолжались много лет, и Вашингтон перешел к военным действиям из‑за отсутствия прогресса на переговорах.

По мнению французского лидера, даже после ударов весной 2025 года остаются нерешенными ключевые вопросы — в частности, статус обогащенного урана и его дальнейшая судьба под контролем МАГАТЭ.

Макрон отметил, что если целью было уничтожение ракетного арсенала, то она может считаться выполненной, и все же США не объявили о победе, что может означать более глубокие намерения — возможно, смену режима в Исламской Республике. Президент Франции подчеркнул, что это должно происходить не посредством бомбардировок, а за счет действий самих иранцев.

Итак, если говорить о тех целях, которые ставились, то можно сказать, что Иран был ослаблен в ядерном и военном плане, а его население пережило сильные страдания. К тому же население, которое было против действующей власти, в некоторой степени сплотилось благодаря национализму и патриотизму. И поэтому я считаю, что всему региону необходимо восстановить мир отметил Макрон

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала в социальной сети X кадр с церемонии подписания президентом США Дональдом Трампом соглашения с Ираном об окончании конфликта. На фотографии видно, как Трамп ставит свою подпись в документе в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.

18 июня США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ предусматривает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие американской военно‑морской блокады Ирана в течение 30 дней и открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства. Кроме того, меморандум закрепляет обязательства по отмене санкций и разморозке иранских активов.