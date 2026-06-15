NYT: Трамп не достиг поставленных перед собой целей в войне с Ираном

Трамп не добился поставленных целей в агрессии против Ирана, пишут СМИ NYT: Трамп не достиг поставленных перед собой целей в войне с Ираном

Москва15 июн Вести.Президент США Дональд Трамп не добился тех целей, которые ставил перед собой в начале конфликта с Ираном, пишет газета The New York Times (NYT).

Журналисты напомнили, что в начале войны с Ираном Трамп объявил о намерении США уничтожить военный потенциал Ирана, пресечь его "ядерные амбиции" и свергнуть правительство, после чего посылал противоречивые сигналы о ходе конфликта.

Три месяца борьбы с Ираном завершились для США соглашением, которое главным образом сосредоточено на созданной самим Трампом проблеме - открытии Ормузского пролива для судоходства, продолжила NYT.

Несмотря на громогласные заявления господина Трампа, соглашение пока не достигло ключевых целей, которые он провозгласил три месяца назад, начиная американо-израильскую войну против Ирана подытожили журналисты

Ранее Дональд Трамп пообещал, что Ормузский пролив вновь будет открыт "для разминирования" 19 июня, когда США и Иран подпишут соответствующее соглашение.

Позднее NYT сообщила, что Трамп может вновь начать боевые действия против Ирана в случае провала переговоров по иранской ядерной программе либо стать "стражем Ближнего Востока" в обмен на пятую часть всех доходов региона.