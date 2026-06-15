NYT: Трамп может сделать США "стражем Ближнего Востока" за 20% доходов региона Трамп: США могут стать "стражем Ближнего Востока" за 20% доходов региона

Москва15 июн Вести.В случае провала переговоров по иранской ядерной программе США могут возобновить военные удары по Ирану или взять на себя роль "стража Ближнего Востока" в обмен на часть доходов региона, сообщает издание The New York Times (NYT).

Если Иран не сможет заключить окончательное соглашение с США, то он (президент США Дональд Трамп - прим. ред.) возобновит военные атаки на Тегеран или сделает США "стражем Ближнего Востока" в обмен на 20% доходов региона отмечает NYT



Трамп отметил в интервью NYT помощь президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в содействии урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

При этом Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его "очень сложным парнем". Нетаньяху должен благодарить США за сделку с Ираном, "поскольку если бы Тегеран имел ядерное оружие, то Израиля не стало бы через два часа", подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран 19 июня подпишут в Швейцарии меморандум о взаимопонимании.

МИД Ирана отметил, что Тегеран продолжает относиться к Вашингтону с недоверием, несмотря на завершение работы над текстом соглашения между Ираном и США.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что Тегеран намерен следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств.