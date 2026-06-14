Axios: Трамп был взбешен "чертовой атакой" Нетаньяху по Бейруту Axios: Трамп был взбешен ударом Израиля по Ливану

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп был разозлен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удары по Бейруту. Об этом рассказал журналист Axios Барак Равид, который пообщался с американским лидером.

Президент Трамп сказал мне: "Зачем Биби понадобилось устраивать эту чертову атаку? Я был так зол. Я дал ему понять. У него нет никакого чертова здравого смысла. Я дал ему это понять" написал Равид в соцсети X

В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Эскалация произошла на фоне переговоров США и Ирана о прекращении вооруженного конфликта и могла существенно усложнить их, поскольку Иран настаивал о прекращении боевых действий и в отношении Ливана.

Главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф отреагировал на атаку, заявив, что произошедшее подрывает доверие к американцам, не обладающим либо желанием, либо способностью выполнять свои обязательства. Глава Пентагона Пит Хегсет, в свою очередь, предположил, что удары по Бейруту не помешают сделке с Ираном.