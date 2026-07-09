Трамп сообщил Нетаньяху о действиях США в Персидском заливе Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор

Москва9 июл Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о действиях Вашингтона в регионе Персидского залива. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на канцелярию премьера еврейского государства.

Президент США проинформировал премьер-министра о действиях США в Персидском заливе передает телеканал

Соединенные Штаты ранее завершили очередную серию ударов по иранским системам противовоздушной обороны (ПВО), средствам наблюдения и ракетным складам. Армия Ирана в ответ атаковала американские топливные хранилища на Ближнем Востоке.

Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он отметил, что в переговорах с Исламской Республикой больше нет смысла.