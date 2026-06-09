Трамп: Иран и Израиль договорились не обмениваться ударами на семь дней

Трамп заявил, что Израиль и Иран прекратили обмениваться ударами на неделю Трамп: Иран и Израиль договорились не обмениваться ударами на семь дней

Москва9 июн Вести.Иран и Израиль не будут обмениваться ударами как минимум неделю, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, у него был очень хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Они [Иран и Израиль] это прекратили. … Они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того сказал Трамп журналистам

Американский лидер подчеркнул, что Иран нанес удар по Израилю, за что Иерусалим нанес ответный удар. Трамп уточнил, что не может винить Нетаньяху за это.

8 июня Трамп предупредил Нетаньяху о возможном отказе со стороны Вашингтона. По его словам, оказать давление на премьера Израиля его попросили пять стран-посредников между США и Ираном.