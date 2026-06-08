Ynet: США передали Израилю сигнал, что не стоит сразу отвечать на удары ИРИ

Ynet: США дали понять Израилю, что не стоит сразу отвечать на удары Ирана Ynet: США передали Израилю сигнал, что не стоит сразу отвечать на удары ИРИ

Москва8 июн Вести.США призвали Израиль подождать несколько дней с ответом на удары со стороны Ирана, чтобы оценить шансы на заключение соглашения с Исламской Республикой. Об этом пишет израильский портал Ynet.

Вашингтон, как отмечается, передал израильской стороне, что вовлекаться в обмен ударами сейчас нецелесообразно.

США дали понять Израилю, что стоит подождать несколько дней, чтобы посмотреть, удастся ли достичь соглашения передает портал

Накануне портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп собирается попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты очень близки к заключению окончательного соглашения с Исламской Республикой.