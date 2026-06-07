Трамп не хочет срыва сделки с Тегераном из-за эскалации между Израилем и ИРИ

Трамп надеется, что эскалация между Израилем и ИРИ не сорвет сделку с Тегераном Трамп не хочет срыва сделки с Тегераном из-за эскалации между Израилем и ИРИ

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном не сорвется из-за эскалации между Израилем и Исламской Республикой Иран (ИРИ).

Американский лидер отметил, что Штаты очень близки к заключению окончательного соглашения с Тегераном.

Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчас передает слова Трампа портал Axios

Накануне израильские военные зафиксировали запуск ракет с иранской территории. Подчеркивалось, что ПВО страны приступило к перехвату целей противника.

По данным CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.