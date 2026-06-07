Москва7 июнВести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном не сорвется из-за эскалации между Израилем и Исламской Республикой Иран (ИРИ).
Американский лидер отметил, что Штаты очень близки к заключению окончательного соглашения с Тегераном.
Это будет хорошая сделка. Я не хочу, чтобы она сорвалась из-за того, что происходит сейчаспередает слова Трампа портал Axios
Накануне израильские военные зафиксировали запуск ракет с иранской территории. Подчеркивалось, что ПВО страны приступило к перехвату целей противника.
По данным CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.