Трамп заявил, что ответ Израиля на атаку Ирана приведет к многолетнему конфликту

Трамп предупредил о многолетнем конфликте в случае ответа Израиля на атаку Ирана Трамп заявил, что ответ Израиля на атаку Ирана приведет к многолетнему конфликту

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что ответ Израиля на атаку Ирану приведет к многолетнему конфликту.

По словам главы Белого дома, США "очень близки" к заключению окончательного соглашения с Ираном.

Если Биби [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] нанесет ответный удар, все просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет передает слова Трампа портал Axios

Американский лидер также выразил надежду, что эскалация между Исламской Республикой и Израилем не сорвет сделку Вашингтона и Тегерана.

Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана.

По данным CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.