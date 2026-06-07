Москва7 июнВести.Президент США Дональд Трамп считает, что ответ Израиля на атаку Ирану приведет к многолетнему конфликту.
По словам главы Белого дома, США "очень близки" к заключению окончательного соглашения с Ираном.
Если Биби [премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху] нанесет ответный удар, все просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи летпередает слова Трампа портал Axios
Американский лидер также выразил надежду, что эскалация между Исламской Республикой и Израилем не сорвет сделку Вашингтона и Тегерана.
Израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана.
По данным CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.