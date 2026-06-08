Трамп выступил за немедленное прекращение ударов на Ближнем Востоке Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары

Москва8 июн Вести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять" написал Трамп

В понедельник Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. Это был первый обмен огнем с момента достижения соглашения о прекращении огня 8 апреля.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что перестрелка между Ираном и Израилем лишь усугубит хаотичный дипломатический процесс в отношениях с США и больше усилит подозрительность Тегерана по отношению к Вашингтону. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что суда, связанные с Израилем, снова станут целью в Красном море.