Москва8 июнВести.Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить обмен ударами на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрелять"написал Трамп
В понедельник Израиль и Иран обменялись ракетными ударами. Это был первый обмен огнем с момента достижения соглашения о прекращении огня 8 апреля.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что перестрелка между Ираном и Израилем лишь усугубит хаотичный дипломатический процесс в отношениях с США и больше усилит подозрительность Тегерана по отношению к Вашингтону. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что суда, связанные с Израилем, снова станут целью в Красном море.