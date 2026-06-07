Трамп: я недоволен ударами Израиля по Бейруту

Fox News: Трамп недоволен ударами Израиля по Бейруту Трамп: я недоволен ударами Израиля по Бейруту

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп недоволен ударами, которые Израиль нанес по Бейруту 7 июня.

Я этим недоволен. Я собираюсь позвонить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху прямо сейчас и скажу ему не наносить ответный удар отметил Трамп в эфире телеканала Fox News

Президенту Трампу доложили об обострении отношений между Израилем и Ираном, отметил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Между тем удар Ирана по Израилю 7 июня стал первым со времени объявления режима прекращения огня 8 апреля.

По мнению Axios, это грозит провалом переговоров между США и Ираном и возобновлением войны.

Израиль 7 июня зафиксировал запуск ракет из Ирана. Это произошло после того, как ВВС Израиля нанесли удар по объекту шиитской организации "Хезболла" в пригороде Бейрута. Власти Ирана предупреждали, что дадут ответ в случае удара Израиля по Бейруту.