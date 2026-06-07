Fox News: Трамп предложил Ирану прекратить удары и вернуться к переговорам Fox News: Трамп предложил Ирану вернуться за стол переговоров и заключить сделку

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп предложил Исламской Республике Иран прекратить нанесение ударов по Израилю и вернуться за стол переговоров для заключения сделки. Слова американского лидера передает телеканал Fox News.

Трамп, как отмечается, также заявил, что недоволен израильскими ударами по Бейруту. Он отметил, что и иранская атака против Израиля не помогает переговорам.

Я бы предложил Ирану следующее: вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку привел слова американского лидера журналист Fox News

Накануне военные Израиля зафиксировали запуск ракет с территории Ирана.