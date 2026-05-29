Трамп: США возобновят удары по Ирану, если тот предложит невыгодную сделку

Москва29 мая Вести.Американские военные возобновят удары по Ирану, если Тегеран выставит невыгодные для Вашингтона условия на переговорах, заявил президент США Дональд Трамп.

С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News.

В конечном счете, этой чертой станут заведомо невыгодные для нас условия сделки. Я просчитываю ситуацию наперед, и мы еще увидим, к чему это приведет. сказал глава Белого дома

Он подчеркнул, что иранские представители – "очень хитрые и умелые переговорщики", но "все козыри" находятся на руках у американской стороны.

Ранее портал Axios сообщал, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает одобрения от Трампа. Однако иранское агентство Tasnim опровергло данную информацию, отметив, что текст соглашения еще не готов.

Как уточнил вице-президент США Джей Ди Вэнс, Вашингтон и Тегеран близки к заключению мирной сделки, в настоящее время ведется дискуссия относительно нескольких формулировок, связанных, в частности, с ядерной программой Исламской Республики.