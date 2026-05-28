Tasnim: текст возможного совместного меморандума Ирана и США пока не готов

Москва28 мая Вести.Текст возможного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США пока не готов. Такую информацию распространило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков.

В материале сказано, что сообщения "ряда западных источников" о том, что работа над текстом меморандума "завершена и ожидает объявления двумя сторонами", не соответствуют реальному положению вещей.

Эта информация не соответствует действительности, и текст пока окончательно не готов пишет агентство

Ранее портал Axios сообщил, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли соглашения о 60-дневнем прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. Помимо этого, в материале было сказано, что удалось договориться о поэтапном снятии блокады с Ормузского пролива. Утверждалось, что в случае окончательного утверждения меморандума судоходство через пролив будет осуществляться "без ограничений"​​​.