В Иране опровергли данные Axios о близости Тегерана и Вашингтона к меморандуму

В Иране опровергли информацию о меморандуме между Тегераном и Вашингтоном В Иране опровергли данные Axios о близости Тегерана и Вашингтона к меморандуму

Москва6 мая Вести.Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи опроверг информацию портала Axios о том, что Тегеран и Вашингтон якобы близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

На своей странице в социальной сети X политик отметил, что опубликованный порталом текст, скорее, является списком желаний американской стороны.

Текст Axios – это, скорее, список желаний американцев, чем реальность написал Резаи

Вместе с тем иранское агентство ISNA подчеркнуло, что часть сведений из материала Axios является спекуляцией и попыткой нагнетания ситуации.

Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что Соединенные Штаты и Иран находятся на пороге заключения одностраничного меморандума о взаимопонимании. Как утверждалось, подписание этого документа завершит боевые действия, а также создаст основу для более детальных переговоров по ядерной программе.