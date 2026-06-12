Fars опровергает заявления о подписании сделки по Ирану в Женеве в воскресенье

Fars опровергает информацию о месте и времени подписания сделки по Ирану Fars опровергает заявления о подписании сделки по Ирану в Женеве в воскресенье

Москва12 июн Вести.Заявления о подписании соглашения между США и Ираном в воскресенье в Женеве не соответствуют действительности, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Источник, близкий к иранской переговорной группе, сообщил Fars, что заявления [президента США Дональда] Трампа и некоторых иностранных СМИ о том, что "сделка завершена и должна быть подписана в воскресенье в Женеве", не соответствуют действительности говорится в сообщении агентства

Источник уточнил, что в Иране еще не завершился процесс рассмотрения и принятия решений, поэтому место и время "полностью опровергаются".

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что соглашение между США и Ираном может быть подписано в воскресенье, 14 июня, а наиболее вероятным местом, где это произойдет, называлась Женева.

По данным СМИ, церемония подписания меморандума о взаимопонимании может состояться до или во время саммита G7, который в этом году пройдет в городе Эвиан-ле-Бен во французских Альпах с 15 по 17 июня. Женева расположена неподалеку, и в ее аэропорт будут прибывать делегации для участия в саммите.