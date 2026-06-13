BFMTV: встреча представителей США и ИРИ пройдет в Швейцарии на следующей неделе

Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе BFMTV: встреча представителей США и ИРИ пройдет в Швейцарии на следующей неделе

Москва13 июн Вести.Встреча представителей США и Ирана запланирована в Швейцарии на следующей неделе, передает французский телеканал BFMTV, не уточняя источник.

Прямая встреча между двумя высокопоставленными представителями США и Ирана должна состояться на следующей неделе в Швейцарии говорится в сообщении

По данным телеканала, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар запланировал поездку в Швейцарию, чтобы подготовить эту встречу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Женева потенциально может стать местом для подписания соглашения между США и Ираном. Издание Axios отмечало, что самолеты американских ВВС перевозят оборудование в Женеву в преддверии возможной поездки вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания сделки.

При этом президент США Дональд Трамп накануне заявил, что церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном планируется в воскресенье, 14 июня. Однако, по словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, подписание меморандума в воскресенье не состоится.