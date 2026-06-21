Москва21 июнВести.Соединенные Штаты в рамках переговоров в Швейцарии обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане, консультации могут продлиться несколько дней, рассказал журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Соответствующее заявление он сделал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в названную европейскую страну.
У нас будет пара дней на переговоры, чтобы попытаться надлежащим образом начать этот процесс. Я смогу пробыть там лишь день-два … Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудитьсказал Вэнс, отвечая на вопросы представителей СМИ. Его цитирует ТАСС
Ранее помощник политика Люк Шредер подтвердил, что американский вице-президент направляется в Швейцарию.
Со своей стороны, иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о прибытии в альпийскую республику делегации Тегерана.
Технические консультации между представителями Соединенных Штатов и Исламской Республики должны пройти в воскресенье, 21 июня, в швейцарском городе Бюргеншток.
В мероприятии также примут участие представители Пакистана и Катара.