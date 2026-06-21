Вэнс: США обсудят с Ираном ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане

Вэнс рассказал, что американцы обсудят с Ираном на переговорах в Швейцарии Вэнс: США обсудят с Ираном ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане

Москва21 июн Вести.Соединенные Штаты в рамках переговоров в Швейцарии обсудят ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане, консультации могут продлиться несколько дней, рассказал журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Соответствующее заявление он сделал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в названную европейскую страну.

У нас будет пара дней на переговоры, чтобы попытаться надлежащим образом начать этот процесс. Я смогу пробыть там лишь день-два … Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить сказал Вэнс, отвечая на вопросы представителей СМИ. Его цитирует ТАСС

Ранее помощник политика Люк Шредер подтвердил, что американский вице-президент направляется в Швейцарию.

Со своей стороны, иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о прибытии в альпийскую республику делегации Тегерана.

Технические консультации между представителями Соединенных Штатов и Исламской Республики должны пройти в воскресенье, 21 июня, в швейцарском городе Бюргеншток.

В мероприятии также примут участие представители Пакистана и Катара.