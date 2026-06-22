Вэнс заявил, что подход Ирана на переговорах с США иногда "сбивает с толку"

Вэнс пожаловался на "сбивающих с толку" иранских переговорщиков Вэнс заявил, что подход Ирана на переговорах с США иногда "сбивает с толку"

Москва22 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иранские переговорщики иногда кажутся ему "сбивающими с толку".

С воскресенья Швейцарии идут переговоры делегаций Ирана и США по урегулированию конфликта.

Вэнс рассказал журналистам, что в последние месяцы много времени общался с иранцами.

Иногда я нахожу их как переговорщиков, чрезвычайно сбивающих с толку сказал Вэнс, его слова приводит РИА Новости

По словам американского вице-президента, в ходе переговоров в Швейцарии в соцсетях началась "буря", все писали об уходе иранской делегации с места встречи.

...А мы в итоге проговорили с ними еще, наверное, часов девять отметил Вэнс

Он уверен, что переговоры США и Ирана идут хорошо, есть значительный прогресс.