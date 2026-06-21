Вэнс отправился в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией

Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с делегацией Ирана Вэнс отправился в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией

Москва21 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Швейцарию для участия в переговорах с иранской делегацией, которая уже прибыла в альпийскую республику.

Об этом в соцсети X сообщил помощник Вэнса Люк Шредер, а прибытие переговорщиков от Тегерана подтвердила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и командующий Вооруженными силами страны фельдмаршал Асим Мунир также прибыли в Швейцарию. Эта информация была подтверждена канцелярией главы пакистанского правительства.

Как сообщал пакистанский МИД, технические консультации между представителями Соединенных Штатов и Исламской Республики должны пройти в воскресенье, 21 июня, в городе Бюргеншток.

В мероприятии также примут участие представители Катара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, чем закончатся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. В этой связи глава Белого дома подчеркнул, что информация о прекращении диалога между конфликтующими сторонами является ложной.