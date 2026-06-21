Москва21 июнВести.Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с представителями США. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
Ожидается, что стороны обсудят реализацию меморандума о взаимопонимании, а также ряд международных вопросов.
Переговорная делегация Ирана… прибыла в Цюрих, Швейцарияговорится в сообщении
В состав иранской делегации вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, заместитель председателя Совета безопасности Али Багери Кани и глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах в Швейцарии американская сторона намерена обсудить иранскую ядерную программу и ситуацию вокруг перемирия в Ливане. По его словам, консультации могут продолжаться несколько дней.