Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию, где пройдет встреча делегаций США и Ирана

Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана Премьер Пакистана вылетел в Швейцарию, где пройдет встреча делегаций США и Ирана

Москва21 июн Вести.Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф во главе высокопоставленной делегации отправился из Исламабада в Швейцарию, где 21 июля, как ожидается, состоятся переговоры между представителями США и Ирана.

Об этом сообщает офис пакистанского премьера в соцсети Х.

Премьер-министр вместе с высокопоставленной делегацией отправился из Исламабада в Швейцарию говорится в публикации

Ранее МИД Пакистана сообщил, что технические переговоры делегаций Ирана и США пройдут в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке.

Помимо пакистанских посредников, в консультациях будут принимать участие представители Катара.

По данным американских СМИ, переговорщики от Соединенных Штатов уже находятся в Швейцарии. К ним должен присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В МИД Ирана подчеркнули, что в ходе запланированной встречи Тегеран потребует от Вашингтона соблюдения обязательств, указанных в меморандуме о взаимопонимании, который стороны подписали на этой неделе.

Вечером 20 июня в центральном штабе военного командования Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что Тегеран вновь решил перекрыть ранее разблокированный Ормузский пролив из-за несоблюдения условий первого пункта меморандума, в котором говорится о том, что Израиль должен прекратить атаки на Ливан.