Москва18 июнВести.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, сообщает телеканал BFMTV.
Да, он [меморандум] подписанприводит BFMTV слова Трампа
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании и подписали его в электронном виде.
В свою очередь журналист издания Axios Барак Равид уточнил, что Трамп лично подписал копию меморандума во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале (Франция). Фотография подписанного меморандума направлена Ирану и странам-посредникам.
Телеканал CNN уже обнародовал официальный текст меморандума, который включает 14 пунктов.