Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Трамп подтвердил, что подписал меморандум США и Ирана из 14 пунктов Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Москва18 июн Вести.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, сообщает телеканал BFMTV​​​.

Да, он [меморандум] подписан приводит BFMTV слова Трампа

Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США утвердили меморандум о взаимопонимании и подписали его в электронном виде.

В свою очередь журналист издания Axios Барак Равид уточнил, что Трамп лично подписал копию меморандума во время ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале (Франция)​​​. Фотография подписанного меморандума направлена Ирану и странам-посредникам.

Телеканал CNN уже обнародовал официальный текст меморандума, который включает 14 пунктов.