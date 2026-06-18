Белый дом показал кадры подписания Трампом соглашения с Ираном Белый дом опубликовал фотографию подписания Трампом меморандума с Ираном

Москва18 июн Вести.Пресс-служба Белого дома опубликовала в соцсети X кадр с церемонии подписания президентом США Дональдом Трампом соглашения с Исламской Республикой Иран об окончании конфликта.

На фотографии видно, как Трамп ставит свою подпись в документе в присутствии госсекретаря США Марко Рубио.

Президент Дональд Дж. Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Мир через силу гласит подпись к фотографии

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что Вашингтон и Тегеран утвердили документ и подписали его в электронном виде.