Москва2 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписано на следующей неделе.
Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом ABC News.
Глава Белого дома подчеркнул, что мирный договор с Тегераном может быть даже лучше военной победы.
Американский лидер также выразил надежду на то, что Израиль и военизированное шиитское движение "Хезболла" после эскалации навсегда прекратят вооруженное противостояние.
Ранее Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными представителями "Хезболлы".