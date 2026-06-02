Трамп: меморандум между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе

Трамп допустил заключение меморандума о взаимопонимании между Ираном и США

Москва2 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписано на следующей неделе.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом ABC News.

Глава Белого дома подчеркнул, что мирный договор с Тегераном может быть даже лучше военной победы.

Американский лидер также выразил надежду на то, что Израиль и военизированное шиитское движение "Хезболла" после эскалации навсегда прекратят вооруженное противостояние.

Ранее Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными представителями "Хезболлы".