Трамп ожидает, что грядущие переговоры США и Ирана будут очень "хорошими"

Трамп рассчитывает на положительный результат переговоров США и Ирана Трамп ожидает, что грядущие переговоры США и Ирана будут очень "хорошими"

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что грядущие переговоры Вашингтона и Тегерана будут складываться "очень хорошо".

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Финиксе (штат Аризона).

Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хорошего происходит отметил Трамп

Американский лидер положительно оценил ход переговоров с представителями Исламской Республики, выразив надежду, что и в дальнейшем "будет очень хорошо".

Ранее Трамп сообщил, что 18-19 апреля должен состояться новый раунд переговоров США и Ирана. Согласно утверждениям главы Белого дома, Иран принял ряд выдвинутых США условий, одно из которых – вывоз обогащенного урана из Исламской Республики.