Москва18 апрВести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что грядущие переговоры Вашингтона и Тегерана будут складываться "очень хорошо".
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Финиксе (штат Аризона).
Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хорошего происходитотметил Трамп
Американский лидер положительно оценил ход переговоров с представителями Исламской Республики, выразив надежду, что и в дальнейшем "будет очень хорошо".
Ранее Трамп сообщил, что 18-19 апреля должен состояться новый раунд переговоров США и Ирана. Согласно утверждениям главы Белого дома, Иран принял ряд выдвинутых США условий, одно из которых – вывоз обогащенного урана из Исламской Республики.