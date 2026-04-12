Трамп о переговорах с Ираном: договорились по многим вопросам, кроме ядерного

Москва12 апр Вести.Переговоры США и Ирана прошли хорошо, сторонам удалось договориться по большинству вопросов, кроме ядерного. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social​​​.

Итак, вот что: встреча прошла хорошо, по большинству пунктов удалось договориться, но по единственному действительно важному вопросу - ядерному - нет отметил он

Ирано-американские переговоры прошли 11 апреля в Исламабаде. Ранее глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американской стороне не удалось завоевать доверие Тегерана в ходе нынешнего раунда переговоров. Он подчеркнул, что иранская сторона во время переговоров выдвигала перспективные предложения.